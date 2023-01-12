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В Узбекистане приостановили работу газозаправок

газовая заправка Фото: pixabay
Из-за низких температур в Узбекистане временно приостановили работу газовых заправок, а на АЗС увеличили поставку бензина и дизеля, сообщает Zakon.kz.

В Минэнерго Узбекистана порекомендовали не выходить на улицу без надобности и по возможности пользоваться общественным транспортом.

Из-за низких температур сократили объемы поставок природного газа некоторым крупным промышленным предприятиям, а работу газовых автозаправок временно приостановили

"Принимаются меры по доставке природного газа в первую очередь населению, электрогенерирующим предприятиям и объектам социальной сферы".Пресс-служба Минэнерго Узбекистана

Для удовлетворения спроса на автомобильное топливо увеличили объемы реализации бензина и дизеля, в том числе за счет резервов.

8 декабря стало известно о том, что в стране ввели полный запрет на экспорт сжиженного газа. До 1 марта 2023 года автомобили, которые работают на сжатом газе и принадлежат госорганам, перейдут на бензин.

Ранее хокимият Ташкента сообщил, что пытается распределить имеющиеся запасы газа равномерно между всеми потребителями, однако топлива не хватает. По этой причине было принято решение остановить работу газовых автозаправок для всех автомобилей, кроме общественного транспорта.

В ноябре в ряде регионов Узбекистана наблюдались перебои с подачей электроэнергии. Это было вызвано снижением подачи газа на ТЭС (где вырабатывается около 90% всей электроэнергии в стране). Национальный диспетчерский центр попросил региональные предприятия снизить потребление энергии, чтобы по вине Узбекистана не произошла авария в энергосистеме Центральной Азии.

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