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В Мадриде застрелили чемпиона мира по стрельбе Хорхе Бальестероса

Стрельба Убит спортсмен Фото: Instagram/jorgeballesterosipsc
Победитель мирового первенства 2017 года по стрельбе из пистолета испанец Хорхе Бальестерос умер в больнице в результате огнестрельного ранения, которое получил 10 января в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Чемпиона мира по практической стрельбе Хорхе Бальестероса нашли c ранением в собственном автомобиле возле одного из торговых домов Мадрида. Как утверждает Daily Mail, раненый спортсмен до последнего боролся за жизнь в одном из госпиталей Мадрида, однако чуда не случилось, он умер ночью 10-го января. По неподтвержденным данным, возможно, это дело рук киллера. Расследованием занимается местная полиция.   

Бальестероса считали одним из лучших стрелков Испании. При этом он никогда не принимал участия в Олимпийских играх, так как его программа не входит в олимпийский вид спорта.

В 2017 году испанец выиграл Чемпионат мира по практической стрельбе, три раза брал "золото" Чемпионата Европы, а также являлся 17-кратным чемпионом своей страны. Первый раз испанское первенство Хорхе выиграл в 18 лет.

39-летний Хорхе Бальестерос являлся офицером полиции, у него остались двое детей.

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