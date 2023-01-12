Что делать во время аномальных морозов

В министерстве по чрезвычайным ситуациям 12 января казахстанцам дали рекомендации о том, что необходимо делать во время сильных морозов, чтобы сохранить жизнь, сообщает Zakon.kz.

При аномально низких температурах воздуха не выходите из дома без крайней необходимости. Детей тоже оставьте дома.

Не выезжайте на личном транспорте во время сильных морозов.

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и не продуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Пользуйтесь обувью, подошвы которой меньше скользят, а при необходимости наклейте на подошвы лейкопластырь.

Будьте внимательны при переходе улиц, перекрестков. Переходите только в указанных местах, так как для остановки движущегося транспорта необходимо время.

Не носите на морозе металлические (золотые, серебряные) украшения – кольца, сережки. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур. Возможно "прилипание" к коже с болевыми ощущениями и травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют циркуляцию крови. Старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом на морозе.

Постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения, если пришлось оказаться на улице.

Получив сообщение о штормовом предупреждении, предупредите своих родственников и соседей - они об этом могли не слышать.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 января. В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы.

12 января в Акмолинской и Павлодарской областях введено ограничение движения для всех видов авто. В Карагандинской области тоже ограничили движение для транспорта.

11 января стало известно, что школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционное обучение в связи с сильными морозами.