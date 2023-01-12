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Что делать во время аномальных морозов

снег, человек Фото: Zakon.kz
В министерстве по чрезвычайным ситуациям 12 января казахстанцам дали рекомендации о том, что необходимо делать во время сильных морозов, чтобы сохранить жизнь, сообщает Zakon.kz.
  • При аномально низких температурах воздуха не выходите из дома без крайней необходимости. Детей тоже оставьте дома.
  • Не выезжайте на личном транспорте во время сильных морозов.

Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и не продуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.

  • Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.
  • Пользуйтесь обувью, подошвы которой меньше скользят, а при необходимости наклейте на подошвы лейкопластырь.
  • Будьте внимательны при переходе улиц, перекрестков. Переходите только в указанных местах, так как для остановки движущегося транспорта необходимо время.
Не носите на морозе металлические (золотые, серебряные) украшения – кольца, сережки. Во-первых, металл остывает гораздо быстрее тела до низких температур. Возможно "прилипание" к коже с болевыми ощущениями и травмами. Во-вторых, кольца на пальцах затрудняют циркуляцию крови. Старайтесь избегать контакта голой кожи с металлом на морозе.
  • Постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения, если пришлось оказаться на улице.
  • Получив сообщение о штормовом предупреждении, предупредите своих родственников и соседей - они об этом могли не слышать.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 января. В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы. 

12 января в Акмолинской и Павлодарской областях введено ограничение движения для всех видов авто. В Карагандинской области тоже ограничили движение для транспорта. 

11 января стало известно, что школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционное обучение в связи с сильными морозами. 

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