Что делать во время аномальных морозов
- При аномально низких температурах воздуха не выходите из дома без крайней необходимости. Детей тоже оставьте дома.
- Не выезжайте на личном транспорте во время сильных морозов.
Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и не продуваемой ткани с мехом внутри. Перчатки из натуральных материалов хоть и удобны, но от мороза не спасают. Щеки и подбородок можно защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.
- Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.
- Пользуйтесь обувью, подошвы которой меньше скользят, а при необходимости наклейте на подошвы лейкопластырь.
- Будьте внимательны при переходе улиц, перекрестков. Переходите только в указанных местах, так как для остановки движущегося транспорта необходимо время.
- Постарайтесь выполнить все возможное, чтобы не получить обморожения, если пришлось оказаться на улице.
- Получив сообщение о штормовом предупреждении, предупредите своих родственников и соседей - они об этом могли не слышать.
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 января. В четырех областях Казахстана сохраняются сильные морозы.
12 января в Акмолинской и Павлодарской областях введено ограничение движения для всех видов авто. В Карагандинской области тоже ограничили движение для транспорта.
11 января стало известно, что школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционное обучение в связи с сильными морозами.