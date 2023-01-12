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Драка студенток попала на видео в Алматинской области

Драка студенток попала на видео в Алматинской области Фото: Instagram/zhambyl_audany
В социальных сетях появилось видео драки двух девушек. Согласно описанию к ролику, "героини" - студентки узынагашских колледжей, одна из которых якобы занимается вымогательством. В областной полиции рассказали, что проведена проверка, сообщает Zakon.kz.

Публикацию о драке двух студенток стражи порядка выявили при проведении мониторинга соцсетей 11 января 2023 года.

По данным областного департамента полиции, инцидент произошел 3 декабря 2022 года среди 16-летних подростков.

"По указанному факту администрацией учебных заведений при участии сотрудников полиции была проведена проверка. Также были приглашены родители студентов, получены объяснительные с обеих сторон".Пресс-служба ДП Алматинской области

В настоящее время, как уточнили в ведомстве, в отношении участников инцидента решается вопрос о привлечении их к административной ответственности.

"Сотрудниками ювенальной полиции в присутствии психологов проводятся профилактические беседы для предотвращения подобных ситуаций".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также инцидент прокомментировали в районном акимате.

"Драка была 03.12.2022 года. По данному инциденту администрацией медицинского и профессионального колледжей было проведено внутреннее расследование. Были приглашены родители студентов, получены объяснительные с обеих сторон. В медиативном порядке было примирение сторон".Пресс-служба акимата Жамбылского района

В ведомстве заверили, что факты вымогательства не подтвердились.

"Ситуация находится на контроле у местных исполнительных органов".Пресс-служба акимата Жамбылского района

Ранее в соцсетях распространили видео драки среди подростков, снятое в Актобе. В областном департаменте полиции сообщили, что ролик был снят в 2019 году.

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