Аким СКО: Нужно решить вопрос дефицита кадров на предприятиях
Местная продукция по соотношению "цена-качество" не уступает мировым брендам. Глава региона считает, что производителю нужно как можно активнее работать на рынке и популяризировать свою технику. В 2023 году завод планирует выпустить продукции на 11 млрд тенге.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Далее глава региона проинспектировал завод "Мунаймаш". Здесь занимаются производством штанговых глубинных насосов и комплектующих для нефтяной отрасли. На сегодняшний день это направление все еще является востребованным. Как и любому бизнесу, предприятию необходимо внедрять новые технологии, чтобы отвечать современным стандартам. Только работая быстро и качественно, можно оставаться на плаву в конкурентной среде.
Фото: пресс-служба акимата СКО
ТОО "Трибо" является единственным предприятием в области, где производят тормозные колодки для железнодорожных грузовых вагонов.
Фото: пресс-служба акимата СКО
Аким области выслушал проблемы и предложения по улучшению производительности. Для области важно поддерживать местные предприятия, так как это напрямую влияет на увеличение налоговых поступлений и развитие экономики региона.
"Также отмечу, что основная проблема всех предприятий – это кадровый голод. Нехватка рабочих рук стала уже целой тенденцией от завода к заводу. Необходимо обучать людей. Для этого достаточно коротких курсов. К тому же, большинство предприятий готовы платить достойную заработную плату своим сотрудникам", - написал аким области на своей странице в соцсетях.