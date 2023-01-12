Задержан экс-директор филиала Фонда социального медицинского страхования в Актау

В НАО "Фонд социального медицинского страхования" сделали заявление по задержанию руководителя филиала по Мангистауской области Руслана Бектубаева, сообщает Zakon.kz.

Материалы для инициирования расследования в уполномоченные органы были предоставлены руководством НАО "ФСМС".

С февраля по август 2022 года Фондом была инициирована комплексная проверка работы филиалов Фонда во всех регионах.

В июне 2022 года была проведена проверка Мангистауской области за период 2017-2021 гг., которая позволила выявить ряд нарушений, допущенных при заключении договоров закупа медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. Пресс-служба НАО "Фонд социального медицинского страхования"

Как отметили в Фонде, проверка показала, что имели место приписки, а именно фиктивное оказание медицинских услуг и занесение данных о них в мединформсистемы. Были выявлены факты мнимой медицинской помощи.

В августе 2022 года по данному факту Фондом направлено обращение в соответствующие органы для принятия процессуального решения.

По информации Lada.kz, руководителя филиала Фонда медстрахования Руслан Бектубаев подозревают в хищении 17, 5 млн тенге. Вместе с ним по делу проходит директор одной из медицинских фирм. Компания заключила договор закупа медуслуг в рамках объема бесплатной медицинской помощи с Фондом. В базу минздрава вносили ложные данные о людях, якобы получивших лечение или консультацию врача.