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Федерация водных видов спорта выражает соболезнования в связи с кончиной Льва Смолеева

Федерация водных видов спорта выражает соболезнования в связи с кончиной Льва Смолеева Фото: пресс-служба Федерации водных видов спорта
Федерация водных видов спорта выражает соболезнования в связи с кончиной заслуженного тренера СССР Смолеева Льва Николаевича.

Лев Смолеев более 40 лет проработал тренером детской спортивной школы, посвятив всю свою жизнь воспитанию целых поколений ватерполистов.

За долгие годы работы детским тренером Лев Николаевич воспитал более 1000 казахстанских ватерполистов, многие из которых в дальнейшем стали призерами и чемпионами СССР, Азии, Азиатских игр, чемпионами и участниками Олимпийских игр.

Среди воспитанников Смолеева: Котенко С., Лошкин Н., Оразалинов А., Мендыгалиев Н., Абулгазин Д., Крюков А.А., Долгушин А., Коплик В., Волков П., Седов И., Озеров А., Гончаров П., Денисенко В., Воитков С., Ковалев Е., Кан А., Жидков С., Алябьев Б., Кеворков А., Сотников А., Кузоб А., Нечаев А., Архипкин И., Рудай М., Укуманов Р., Шмидер А., Мухамедрахимов Р., Курлов С., Ялбачев М., Лебедев К., Батантаев Р. и многие др.

За выдающиеся результаты в подготовке отечественных ватерполистов Лев Николаевич был удостоен таких званий, как заслуженный тренер КазССР (1974 г.) и заслуженный тренер СССР (1984 г.).

За заслуги в развитии спорта Лев Николаевич был награжден грамотой Верховного Совета КазССР (1983 г.), знаком "Отличник народного образования" (1994 г.), ветеран труда (2002 г.), имеет благодарность от Первого Президента РК Назарбаева Н.А. (2001 г.). 

Награжден орденом Национального Олимпийского комитета РК (2012 г.) и орденом "Курмет" (2019 год).

"Лев Николаевич был жизнерадостным, открытым человеком, мудрым и справедливым наставником, память о нем навсегда останется в наших сердцах. Федерация водных видов спорта Республики Казахстан, коллеги и воспитанники Льва Николаевича разделяют скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родственниками и близкими".

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