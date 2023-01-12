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Цены на нефть поднялись на фоне ожидания спроса в Китае

цены на нефть Фото: pixabay
Мировые цены на нефть днем 12 января ускорили рост до 1% после слабого увеличения утром. Как свидетельствуют данные торгов, трейдеры ждут повышенного спроса на сырье в Китае, сообщает Zakon.kz.

Помимо этого, котировки поддерживает ослабление доллара.

По состоянию на 16:26 по времени Астаны цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,09% – до 83,57 доллара за баррель. Февральских фьючерсов на WTI – на 1,05%, до 78,22 доллара. Утром нефть незначительно дорожала – в пределах 0,1%, сообщило агентство экономической информации Прайм.

После ослабления карантина финансовые рынки все еще ожидают оживления спроса в Китае. С 8 января Пекин полностью отменил карантин и сдачу анализов для приезжающих из-за границы. Это связано со  смягчением антиковидных мер.

Китай является одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по экономике страны отражаются на прогнозах нефтяного спроса.

"Вместе с тем доллар дешевеет в США и к другим мировым валютам, в том числе к иене – на 1,1%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, делая их более доступными для покупки в другой валюте", – отмечается в сообщении.

Средневзвешенный курс доллара в Казахстане составил 462,58 тенге. По данным дневной сессии KASE, валюта поднялась еще на 0,39 тенге.

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