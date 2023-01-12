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Законодательство РК

После ссоры с мужем в Туркестанской области женщина попала в реанимацию

женщина попала в реанимацию Фото: Zakon.kz
По информации полиции, опасную травму женщина получила в Сауранском районе во время скандала с мужем, сообщает Zakon.kz.

Cледственно-оперативной группой установлено, что между супругами возникла ссора на почве ревности, в ходе которой супруг нанес жене удары по голове. Женщина с полученными травмами находится в реанимационном отделении больницы.

"Данный факт зарегистрирован в Сауранском РОП 11 января по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В ходе всестороннего расследования уголовное преступление переквалифицировано по ч. 3 ст. 24 УК РК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление".Пресс-служба региональной полиции

В день происшествия подозреваемый был установлен и задержан.

Отмечается, что назначены соответствующие экспертизы. 

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