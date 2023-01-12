После ссоры с мужем в Туркестанской области женщина попала в реанимацию

По информации полиции, опасную травму женщина получила в Сауранском районе во время скандала с мужем, сообщает Zakon.kz.

Cледственно-оперативной группой установлено, что между супругами возникла ссора на почве ревности, в ходе которой супруг нанес жене удары по голове. Женщина с полученными травмами находится в реанимационном отделении больницы.

"Данный факт зарегистрирован в Сауранском РОП 11 января по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В ходе всестороннего расследования уголовное преступление переквалифицировано по ч. 3 ст. 24 УК РК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление". Пресс-служба региональной полиции

В день происшествия подозреваемый был установлен и задержан.

Отмечается, что назначены соответствующие экспертизы.