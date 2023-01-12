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Обнаружен вариант "омикрон ХВВ" в Казахстане: Минздрав опроверг рассылку

клетки вируса, инфицирование Фото: pixabay
В Министерстве здравоохранения РК прокомментировали распространяемую посредством WhatsApp информацию об обнаружении в Казахстане варианта коронавируса SARS-CoV-2 "омикрон ХВВ", сообщает Zakon.kz.

Как пишет StopFake.kz, казахстанцы в мессенджерах делятся ложной рассылкой о распространении нового штамма коронавируса.

"Последнее секвенирование выделенных штаммов показало, что в республике в 100% выявлена циркуляция варианта омикрон. Вариант "омикрона ХВВ" в Казахстане не выявлен", – объяснили в ведомстве.

В пресс-службе министерства добавили, что в сутки по республике регистрируется до 200 случаев COVID-19 с положительным результатом ПЦР и до 10 случаев COVID-19 с отрицательным результатом ПЦР. Тем не менее за последнюю неделю в сравнении с предыдущей заболеваемость снизилась на 4%.

Согласно данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации, все регионы Казахстана находятся в "зеленой" зоне.

По данным ВОЗ, с октября 2022 года "омикрон XBB" был выявлен в 38 странах мира. Больше всего случаев инфицирования зарегистрировано в США. 

Специалисты продолжают изучать и проводить исследования, чтобы определить клиническую тяжесть заболевания и эпидемиологическую значимость "омикрон ХВВ-штамма".

Ранее в Казнете распространялся фейк о выплате казахстанцам 193 тысяч.

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