В Талдыкоргане женщину подозревают в убийстве сожителя
Фото: pixabay
В полицию города 11 января поступила информация, что в квартире одной из многоэтажек обнаружено тело мужчины с ножевыми ранениями. Оперативники выехали на место трагедии, сообщает Zakon.kz.
Как стало известно, жилье снимала семейная пара, которая в этот вечер устроила праздничное застолье, пригласив знакомую.
"При выяснении всех обстоятельств происшествия установлена причастность к убийству 42-летнего мужчины его сожительницы. Обнаруженный на месте происшествия кухонный нож приобщен в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела, как и показания гостьи супругов, оказавшейся свидетельницей преступления".Заместитель начальника полиции Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов
33-летнюю женщину задержали и поместили под стражу. Проводится расследование согласно ст. 99 УК РК "Убийство".
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