На участке трассы Екатеринбург – Алматы возобновлено движение

Участок автодороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы открыли для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС Карагандинской области, в связи с улучшением погодных условий на участке автодороги Екатеринбург – Алматы (на 1446-1457 км, Караганда – Темиртау) открыто движение для всех видов транспорта.





Как отметили в АО "НК КазАвтоЖол", движение возобновлено с 18:10 12 января.



