Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На участке трассы Екатеринбург – Алматы возобновлено движение

закрытие автодороги из-за ограничения видимости Фото: pexels
Участок автодороги республиканского значения Екатеринбург – Алматы открыли для всех видов транспорта, сообщает Zakon.kz.
По информации ДЧС Карагандинской области, в связи с улучшением погодных условий на участке автодороги Екатеринбург – Алматы (на 1446-1457 км, Караганда – Темиртау) открыто движение для всех видов транспорта.

Как отметили в АО "НК КазАвтоЖол", движение возобновлено с 18:10 12 января.

Ограничение движения для автотранспорта на данном участке было введено из-за бушующей метели и ограниченной видимости.

Читайте также

33 человека эвакуировали из замерзшего автобуса в Актюбинской области

Юристы будут консультировать жителей сел – проект AMANAT

В большинстве регионов объявлено штормовое предупреждение из-за морозов и метели

Оксана Житникова
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Школьников и студентов в Алматы переводят на дистанционку
Школьников и студентов колледжей в Алматы переводят на дистанционку
Токаев утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов
Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов утвердил Токаев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления