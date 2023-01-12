В Стамбуле снова прогремел взрыв - есть пострадавшие

В бизнес-центре Стамбула в районе Багджилар произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает местный телеканал NTV, при взрыве пострадали люди. Согласно предварительным данным, взрыв произошел в ателье по производству текстильной продукции. Причиной случившегося могла стать утечка газа. На месте взрыва в настоящее время работают спасатели и медицинские специалисты.

Момент взрыва попал на видео.





В прошлом году в Стамбуле и Анкаре прогремело несколько взрывов. Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу возложили ответственность за них на курдских радикалов.