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В Северном Казахстане найден мертвым пропавший рыбак

В Северном Казахстане найден мертвым пропавший рыбак Фото: polisia.kz
Найдено тело пропавшего без вести рыбака в Северо-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

Тело было обнаружено 11 января около 16:00 возле лесного массива примерно в 5 км от села Ступинка района Шал акына СКО. Обнаружила его поисковая группа сотрудников ЧС и полиции.

31-летний житель села Новоишимское числился без вести пропавшим с 9 января. С заявлением о розыске в полицию обратилась его мать, после того как мужчина не вернулся с рыбалки.

Установлено, что в ночь с 7 на 8 января трое рыбаков из села Новоишимское находились на озере близ села Ступинка. Около 23 часов, после совместного распития спиртных напитков, один из них сообщил, что намерен пешком пройти в город Сергеевка, к своему родственнику. Его уговаривали не ходить пешком в ночное время в условиях начинавшейся метели, но он ушел и пропал из вида.

В поисках были задействованы личный состав районной полиции, сотрудники пожарной части, волонтеры, местные жители.


"На теле пропавшего следов криминальной смерти не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по факту исчезновения лица. Проводится процессуальная проверка". Пресс-служба ДП СКО

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