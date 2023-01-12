В Северном Казахстане найден мертвым пропавший рыбак
Тело было обнаружено 11 января около 16:00 возле лесного массива примерно в 5 км от села Ступинка района Шал акына СКО. Обнаружила его поисковая группа сотрудников ЧС и полиции.
31-летний житель села Новоишимское числился без вести пропавшим с 9 января. С заявлением о розыске в полицию обратилась его мать, после того как мужчина не вернулся с рыбалки.
Установлено, что в ночь с 7 на 8 января трое рыбаков из села Новоишимское находились на озере близ села Ступинка. Около 23 часов, после совместного распития спиртных напитков, один из них сообщил, что намерен пешком пройти в город Сергеевка, к своему родственнику. Его уговаривали не ходить пешком в ночное время в условиях начинавшейся метели, но он ушел и пропал из вида.
В поисках были задействованы личный состав районной полиции, сотрудники пожарной части, волонтеры, местные жители.
"На теле пропавшего следов криминальной смерти не обнаружено. Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по факту исчезновения лица. Проводится процессуальная проверка". Пресс-служба ДП СКО