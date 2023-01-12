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Участницу избиения школьницы в Жетысуской области исключили из колледжа

Участницу избиения школьницы в Жетысуской области исключили из колледжа Фото: akorda.kz
Девушку, учавствовавшую в избиении школьницы в Жетысуской области, исключили из колледжа. Кроме того, были наказаны 12 сотрудников системы образования, сообщает Zakon.kz.

Были объявлены выговоры директорам колледжей и вечерней школы, их заместителям, психологам и кураторам, передает КТК.

Видео избиения вызвало широкий резонанс.

Инцидент произошел 9 января. В тот день подростки находились на съемной квартире. Что они там делали, пока неизвестно. Причины конфликта так и не названы.

Избиение попало на видео. Его автором оказался 19-летний знакомый несовершеннолетних, которого также установили, доставили в полицию и привлекли к адмответственности.

Девушку госпитализировали. Родителей нападавших оштрафовали на 69 тыс. тенге с семьи. Кроме того, аналогичные штрафные санкции наложены на родителей еще одной несовершеннолетней, разместившей в соцсетях видеообращение о происшествии, где она нецензурно выражалась. Также в отношении самой девушки собран материал по статье 434 КРКоАП "Мелкое хулиганство".

"Наказание понесла и учащаяся одного из колледжей, достигшая совершеннолетнего возраста. Она исключена из учебного заведения, в котором ранее обучалась. Будет проведена комиссия по делам несовершеннолетних. В ходе заседания будет дана оценка действиям остальных участниц инцидента". Зам. руководителя Управления образования Жетысуской области Алишер Башаров

А вот наказание в отношении педагогов вынесла специально созданная комиссия.

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Константин Вноровский
Жетысуская область Талдыкорган
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