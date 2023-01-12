33 человека эвакуировали из замерзшего автобуса в Актюбинской области

Автобус с 33 пассажирами застрял на трассе Самара – Шымкент в Хромтауском районе Актюбинской области. Выбраться из снега людям помогли спасатели, сообщает Zakon.kz.

Сообщение о том, что на 819 километре дороги застрял автобус Mercedes, поступило в Службу спасения 12 января текущего года.

Причиной остановки автобуса стало замерзание дизельного топлива из-за сильного мороза.

На место происшествия были направлены спасатели.

Всего автобусе находилось два гражданина Казахстана и 31 гражданин Республики Узбекистан.



