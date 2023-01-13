МИД РК сделал заявление о теракте в Кабуле

В МИД РК прокомментировали террористический акт в Кабуле, передает Zakon.kz.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает террористический акт, произошедший 11 января текущего года у административного здания в Кабуле, в результате которого погибли десятки людей", - говорится в сообщении МИД РК.

Министерство выражает глубокие соболезнования семьям погибших и призывает власти Афганистана усилить борьбу по искоренению источников терроризма на своей территории.

В Афганистане в результате взрыва у здания Министерства иностранных дел погиб 21 человек.

