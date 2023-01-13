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Изнасилованную девушку в Туркестане шантажировали видеозаписью, требуя 10 млн

Изнасилованную девушку в Туркестане шантажировали видеозаписью, требуя 10 млн Фото: Zakon.kz
Шокирующий случай произошел в Туркестане. Девушку изнасиловали в контейнере на рынке. Процесс преступники снимали на видео, а затем требовали у жертвы деньги, угрожая показать видеозапись мужу, сообщает Zakon.kz.

О происшествии рассказал отец пострадавшей. По его словам, один мужчина насиловал дочь, а другой держал дверь контейнера, чтобы никто не помешал, передает Первый канал "Евразия".

Происходящее злоумышленники снимали на видео, а после стали шантажировать ее записью.


"Они запугали ее и вымогали деньги. Моя дочь заняла крупную сумму денег у двух наших снох, которые взяли кредиты. Все средства были перечислены на счета этих мужчин. Они говорили, что если она не принесет то, что им нужно, то они покажут все фотографии и видео ее мужу". Отец пострадавшей

В областном департаменте полиции сообщили, что дело зарегистрировали по статье "Изнасилование". Предстоит провести ряд экспертиз. Подозреваемых нашли. Только сказать, задержали их или нет, не ответили.

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