Студентку, спасшую мужчину из огня в Петропавловске, наградили медалью

19-летнюю Марию Симонову из Петропавловска наградили пожарные, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в первый день нового года, напоминает Первый канал "Евразия".

Первым очевидцем возгорания стала жительница Рабочего поселка 19-летняя Мария Симонова. Увидев дым, она первой прибежала к месту пожара. Открыв дверь дома, девушка увидела ползущего к выходу на четвереньках мужчину. Мария помогла ему эвакуироваться из объятого дымом дома, после чего вызвала пожарных.

12 января Марию наградили медалью "За спасение при пожаре".

Учащаяся колледжа, будущий техник-механик стала известной личностью в городе и ее теперь ставят в пример будущим спасателям. Больше всего Мария жалеет, что не смогла спасти второго человека. За героизм девушку похвалили пожарные и отчитали родители.

"Сама побежала в дом. Забежала, увидела мужчину, вытащила его за ограду, приводила в сознание. Пока приводила в сознание, он сказал, что в доме есть второй мужчина. Но уже в дом было невозможно войти". Мария Симонова

По словам девушки, ей досталось от родителей, которые сначала отругали ее, заявив, что это было опасно. Правда, потом все же похвалили.

