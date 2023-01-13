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Мать и сын едва не сгорели в Риддере из-за неисправного обогревателя

Мать и сын едва не сгорели в Риддере из-за неисправного обогревателя Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Обогреватель стал причиной пожара в частном доме Риддера, где в момент пожара находились люди, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел 12 января в 13:32 в доме на улице Матросова. В доме находились женщина и ее маленький сын. Они не заметили возгорания, пока к ним не постучалась соседка. Люди успели выбежать на улицу.

На момент прибытия пожарных уже горели мебель, личные вещи, бытовая техника, деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, стены, оконные и дверные блоки.

В ДЧС ВКО причиной пожара назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации обогревателя.


"Оперативными действиями пожарных огонь ликвидирован на общей площади 57 кв. м. Огнеборцам СПЧ-1 удалось устранить распространение огня на жилые комнаты. Всего было задействовано две единицы техники и 7 огнеборцев". Пресс-служба ДЧС ВКО

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Константин Вноровский
Восточно-Казахстанская область
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