Мать и сын едва не сгорели в Риддере из-за неисправного обогревателя

Обогреватель стал причиной пожара в частном доме Риддера, где в момент пожара находились люди, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел 12 января в 13:32 в доме на улице Матросова. В доме находились женщина и ее маленький сын. Они не заметили возгорания, пока к ним не постучалась соседка. Люди успели выбежать на улицу.

На момент прибытия пожарных уже горели мебель, личные вещи, бытовая техника, деревянные конструкции кровли, потолочные перекрытия, стены, оконные и дверные блоки.

В ДЧС ВКО причиной пожара назвали несоблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации обогревателя.



