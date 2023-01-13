Смерть 14-летнего школьника в лагере в Боровом: отчего на самом деле умер ребенок

В Актюбинской области врачи шокированы выводом акмолинских специалистов о том, что подросток в лагере в Боровом умер от онкологии, сообщает Zakon.kz.

Медики заявляют, что никакой онкологии у Нурдаулета Маннапа не было. Он проходил полный осмотр прямо перед выездом в лагерь "Балдаурен", сообщает телеканал КТК.

"Мы не согласны с заключением судебно-медицинской экспертизы, что у ребенка было малокровие и новообразование органов малого таза. Для этого должна быть какая-то симптоматика. Ребенка в данном лагере притесняли. Он неоднократно звонил родителям, что его бьют, притесняют. Боится выйти на улицу, комнаты не закрываются, телефоны отбирают. Если необходимость есть, мы будем отстаивать честь и достоинство как родителей, так и Хромтауской районной больницы". Главврач Хромтауской районной больницы Актюбинской области Максат Сергазин

Семья парня также считает, что в лагере многого недоговаривают.



"После вскрытия тела и проведения экспертизы нам сказали, что у него рак мочевого пузыря. Я не верю. Такого не может быть. Его пинали в область паха, били по голове. На плече есть синяк. Но нам говорят, что он появился во время транспортировки. Родные утверждают, что Нурдаулет успел сделать тревожный звонок накануне смерти и рассказал родителям, что его избивали подростки из Туркестана и Астаны". Мать Рахия Кулумгарина

Что же на самом деле произошло в образцовом детском центре, теперь выясняет следствие.

В полиции заявляют, что внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. И пока не оспаривают заключение судмедэкспертов о том, что причиной смерти подростка является малокровие организма. Основное заболевание – злокачественное новообразование малого таза с разъеданием сосудистой стенки. Источник кровотечения – сосуд, питающий опухоль.

Расследование в настоящее время продолжается.

Ранее сообщали, что 11 января в республиканском лагере "Балдаурен" в Боровом скоропостижно скончался 14-летний Нурдаулет Маннап из Хромтау. Родственники считают, что школьник умер не своей смертью.



