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Ситуацию с газопередачей на Павлодарском нефтехимзаводе стабилизировали

Ситуацию с газопередачей на Павлодарском нефтехимзаводе стабилизировали Фото: Instagram/pnhz.kz
Представители ТОО «Павлодарский нефтехимический завод» сообщили, что завод начал отгрузку газа, сообщает Zakon.kz.

"12 января 2023 года в 18.00 с ПМХЗ было отгружено 30 танков, на подходе еще 30 танков", – говорится в сообщении в Instagram отдела по связям с общественностью ПМХЗ.

Также отмечается, что отгрузка будет осуществляться по плану доставки СКГ вне товарных бирж на январь 2023 года. Это стало возможным благодаря совместным усилиям Минэнерго РК, акиматов регионов и завода.

Ранее сообщали, что из-за несвоевременного вывоза сжиженного углеводородного газа (СУГ) из парков ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" может сократить производство бензина и дизельного топлива.

Отмечалось, что затоваривание парка сжиженных газов ПНХЗ происходило в связи с несвоевременным вывозом СУГ газосетевыми организациями.

Максимальная масса сжиженного углеводородного газа, которую можно разместить в парках ТОО "ПНХЗ", составляет 3600 тонн.

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