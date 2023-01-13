Единственная дочь Элвиса Пресли скончалась в больнице

54-летняя Лиза Мария Пресли оказалась в больнице после остановки сердца, а затем появилась информация о ее кончине, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Associated Press, которое приводит слова ее матери Присциллы, Лизы Марии, единственного ребенка Элвиса Пресли, не стало в четверг после госпитализации.

"С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью о том, что моя прекрасная дочь Лиза Мария покинула нас. Она была самой страстной, сильной и любящей женщиной, которую я когда-либо знала". Присцилла Пресли

Объявление было сделано через несколько часов после того, как Присцилла Пресли подтвердила, что Лиза Мария Пресли была доставлена ​​в больницу ранее в четверг. Ей стало плохо дома, врачи скорой помощи были вынуждены ввести ей адреналин и сделать непрямой массаж сердца, чтобы восстановить пульс.

Лиза Мария Пресли – единственная дочь Элвиса Пресли и его жены Присциллы Боле Пресли – родилась в 1968 году. Лиза Мария известна как исполнительница собственных песен. Кроме того, она – вдова Майкла Джексона и бывшая жена актера Николаса Кейджа.