В отношении экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева прекратили уголовное дело

Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

По делу "Кумтора" бывшему президенту Кыргызстана предъявили обвинения в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м, сообщили Sputnik Кыргызстан в Генпрокуратуре.



"Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности". Генпрокуратура Кыргызстана

Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1990 по 2005 год, затем он уехал в Россию после "тюльпановой революции".

Кумтор – самое крупное золоторудное месторождение Кыргызстана.