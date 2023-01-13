В отношении экс-президента Кыргызстана Аскара Акаева прекратили уголовное дело
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Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.
По делу "Кумтора" бывшему президенту Кыргызстана предъявили обвинения в соучастии в злоупотреблении властью или служебным положением, халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м, сообщили Sputnik Кыргызстан в Генпрокуратуре.
"Уголовное преследование в отношении Аскара Акаева прекращено за истечением срока давности привлечения лица к уголовной ответственности".Генпрокуратура Кыргызстана
Аскар Акаев был президентом Кыргызстана с 1990 по 2005 год, затем он уехал в Россию после "тюльпановой революции".
Кумтор – самое крупное золоторудное месторождение Кыргызстана.
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