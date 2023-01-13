До 504 тенге просят за евро в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 462,58 тенге, евро – 497,92 тенге, рубля – 6,83 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,7 тенге, продажи – 6,85 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 463,5 тенге, продажи – 467 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 499 тенге, продажи – 504 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,7 тенге, продажи – 6,95 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 464 тенге, продажи – 466 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 502 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,65 тенге, продажи – 6,85 тенге.