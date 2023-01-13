"Осторожно, сосульки!": акимат обратился к алматинцам

По Алматы наблюдается накопление наледи и сосулек на крышах многоквартирных жилых домов. В связи с этим акимат южной столицы обратился к жителям города, сообщает Zakon.kz.

В случае обнаружении наледей и сосулек акимат просит алматинцев обращаться в обслуживающий орган управления (ОСИ, КСК, ТОО и т.д.) для своевременной очистки и предотвращения травмоопасных случаев.



"В целях безопасности не рекомендуется стоять под карнизом, балконом и другими объектами, с которых возможен сход снега или где висят сосульки, необходимо обходить места, обнесенные предупредительной лентой". Пресс-служба акимата Алматы

Если же обслуживающий орган управления не реагирует должным образом, алматинцев просят обращаться в КГУ "Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы" по номеру +7 (727) 225-14-31, а также по следующим номерам:

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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12 января 2023 года ДЧС Алматы обратился к жителям и гостям южной столицы. В связи с сильными морозами до -25 градусов им рекомендовали воздержаться от длительных походов на улицу, выездов за город, не допускать переохлаждения, при выходе на улицу одеваться теплее.