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Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды

Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды Фото: Zakon.kz
Ночью 13 января в Алматы произошла коммунальная авария: по ул. Мынбаева произошел прорыв водопровода, было затоплено несколько улиц, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ГКП "Алматы су", водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы будет восстановлено в течение нескольких часов.


Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды

Фото: Zakon.kz


Также отмечено, что ситуация возникла на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметром 600 мм.


Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды

Фото: Zakon.kz

"По предварительным данным, причина аварии – изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году".Пресс-служба ГКП "Алматы су"


Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды

Фото: Zakon.kz

В распространяемом сообщении жителей домов, находящихся в Бостандыкском районе, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды

Фото: Zakon.kz


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Анастасия Московчук
Алматы
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