Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды

Ночью 13 января в Алматы произошла коммунальная авария: по ул. Мынбаева произошел прорыв водопровода, было затоплено несколько улиц, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ГКП "Алматы су", водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы будет восстановлено в течение нескольких часов.





Фото: Zakon.kz





Также отмечено, что ситуация возникла на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметром 600 мм.





Фото: Zakon.kz

"По предварительным данным, причина аварии – изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году". Пресс-служба ГКП "Алматы су"





Фото: Zakon.kz

В распространяемом сообщении жителей домов, находящихся в Бостандыкском районе, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.





Фото: Zakon.kz



