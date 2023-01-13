Из-за прорыва трубы жители Бостандыкского района в Алматы остались без воды
Фото: Zakon.kz
Ночью 13 января в Алматы произошла коммунальная авария: по ул. Мынбаева произошел прорыв водопровода, было затоплено несколько улиц, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ГКП "Алматы су", водоснабжение ряда домов в Бостандыкском районе Алматы будет восстановлено в течение нескольких часов.
Фото: Zakon.kz
Также отмечено, что ситуация возникла на одном из участков эксплуатируемого более 50 лет водопровода диаметром 600 мм.
Фото: Zakon.kz
"По предварительным данным, причина аварии – изношенность водопровода, введенного в эксплуатацию в 1972 году".Пресс-служба ГКП "Алматы су"
Фото: Zakon.kz
В распространяемом сообщении жителей домов, находящихся в Бостандыкском районе, просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото: Zakon.kz
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