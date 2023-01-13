В Казахстане подорожала колбаса

Вареная колбаса подорожала на 23,6% за год, а полукопченая – на 22,2%. По итогам декабря 2022 года цены на мясо, включая мясопродукты, выросли на 16,6% за год, cледует из отчета Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Мясо и птица подорожали на 15,4% в годовой динамике, колбаса – на 22,2%, изделия из мяса – на 15,9%. Среди мясной продукции птица выросла в цене на 29,4% за год, конина – на 16,7%, свинина – на 14,3%, баранина – на 12,9%, говядина – на 10,1%.



Сильнее всего рост цен ощутили жители Мангистауской области: на 22,6% за год. На второй и третьей строчке антилидерства оказались Павлодарская (21,7%) и Северо-Казахстанская (+21,5%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Улытауской области: +9,7%, пишет energyprom.kz.

Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию, сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

В регионах Казахстана растут цены на социально значимые продукты. Дорожают подсолнечное масло, мясо птицы, яйца и мука.

