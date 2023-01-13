Власти нескольких городов Китая начнут выплаты субсидий семьям из-за низкой рождаемости

Власти южнокитайского города Шэньчжэнь планируют выплачивать субсидии семьям на третьего ребенка. В последние несколько лет Китай столкнулся с серьезными проблемами в структуре населения, сообщает Zakon.kz.

Власти одного из мегаполисов Китая Шэньчжэнь с населением 17,68 млн человек начали выяснять общественное мнение о политике города по субсидированию ухода за детьми. Субсидии для семей с тремя детьми могут достигать 19 000 юаней (около 1,3 млн тенге) в течение трех лет, сообщает Global Times.



В последние несколько лет Китай столкнулся с серьезными проблемами в структуре населения: рост численности населения продолжает замедляться, зарегистрированные браки снижаются из года в год, а рождаемость уменьшается из-за последствий COVID-19.

По данным Национального бюро статистики Китая, коэффициент рождаемости в стране составил всего 1,3. Это является относительно низким показателем.

В 2021 году число новорожденных в Китае снизилось до 10,62 млн, а коэффициент рождаемости упал до 1,15, что ниже среднего уровня развитых стран и далеко от уровня рождаемости в 1,8, предложенного национальным планом развития народонаселения на 2016-2030 годы.



Низкий уровень рождаемости привел к ряду демографических проблем, которые будут иметь значительные и далеко идущие экономические и социальные последствия.

В Шэньчжэне число новорожденных детей постоянных жителей в 2021 году составило 201 300, что на 25,25% меньше, чем пик рождаемости в 2017 году.

Число замужних женщин снижается уже семь лет подряд, начиная с 2015 года. В 2021 году число замужних женщин детородного возраста среди постоянных жителей города снизится до 3,76 миллиона, что на 357 600 меньше, чем в 2015 году.

Коэффициент рождаемости в Шэньчжэне в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению, что означает наличие нескольких долгосрочных и сложных задач, которые предстоит решить политикам.

Властям необходимо как можно скорее принять меры по поддержке рождаемости, чтобы эффективно замедлить процесс старения населения и повысить общую жизнеспособность общества.

Комиссия по здравоохранению рассмотрела множество факторов, включая потребительские расходы жителей Шэньчжэня на душу населения и расходы на уход за детьми, и первоначально разработала стандарты субсидий на уход за детьми в соответствии с прогрессивными и дифференцированными ставками.

Согласно проекту, власти города планируют выдавать единовременную субсидию на материнский капитал в размере 3000 юаней (204 тыс. тенге) семьям, родившим первого ребенка. Семьи, родившие второго ребенка, будут иметь право на единовременную субсидию в размере 5000 юаней (340 тыс. тенге). Семьи, родившие третьего ребенка, смогут получить единовременную субсидию в размере 10 000 юаней (680 тыс. тенге).

Выплата субсидии будет прекращена до достижения ребенком возраста трех лет. Подобные планы по субсидированию приняли и власти городов Цзинань, Харбин, Чанша, Хуанган и Юньнань.

С точки зрения демографии и практики западных стран невозможно значительно повысить уровень рождаемости, просто предоставляя субсидии и продлевая каникулы, сказал профессор Школы философии и социального развития Шаньдунского университета Сонг Куанчэн.



История развития рождаемости в мире доказывает, что чем больше образования получают женщины, тем ниже становится уровень рождаемости, а уровень рождаемости находится в обратной пропорциональной зависимости от экономического и социального развития, отметил профессор.