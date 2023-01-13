Трейдеры настроены позитивно в связи со смягчением антиковидных мер в Китае
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на утренних торгах на Лондонской бирже ICE Futures 13 января составляла 83,67 доллара за баррель, что на 0,29 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фото: график
Однако в целом рынки позитивно отреагировали на постепенное оживление спроса в Китае после снятия ковидных ограничений.
На этой неделе нефтяные котировки демонстрировали стабильный рост. В понедельник, 9 января, баррель нефти марки Brent торговался за 79,65 долларов, а во вторник уже на 0,56% дороже – за 80,10 доллара. В среду цена бочки выросла на 3,21% и составила 82,67 доллара, увеличившись в четверг на 1,16% до 83,83 доллара.
Эксперты выделяют несколько причин продолжающегося роста стоимости энергоносителей. Прежде всего, позитивное влияние на настроение трейдеров оказывает смягчение антиковидных мер в Китае, где с 8 января полностью отменили карантин, также убрали требование о сдаче тестов на Covid-19 для въезжающих в страну.
Снятие ограничений положительно сказывается на оживлении китайской экономики. В свою очередь ожидание экономического роста в стране, ставшей одним из крупнейших мировых потребителей нефти, по принципу домино влияет и на прогнозы спроса на энергоносители. Тем более что сейчас китайские компании в больших количествах приобретают нефть в преддверии продолжительных праздников в конце января, посвященных Новому году по лунному календарю.
По мнению аналитиков, дальнейший отказ Пекина от карантинных ограничений может серьезно повлиять на стоимость "черного золота" в нынешнем году.
"На что лучше всего делать ставку при открытии экономики? На нефть. Что сейчас простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если все это вернуть в строй, мы увидим резкий скачок спроса на нефть", – заявил главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.
По его оценкам, если Китай и другие азиатские страны полностью снимут карантинные ограничения, то к 3-му кварталу 2023 года стоимость нефти марки Brent достигнет 110 долларов за баррель.
Психологическое давление на трейдеров наряду с ростом китайской экономики оказывают и западные санкции, устанавливающие предельные цены в 60 долларов за баррель на российскую нефть марки Urals. Cтарший рыночный аналитик DTN Трой Винсент сообщил, что открытие границ Китая может совпасть с сокращением российской добычи из-за санкций, усложнив ситуацию с поставками и дав импульс росту мировых цен.
"Надежды на сильное восстановление китайского спроса на нефть, опасения по поводу потолка цен на российские нефтепродукты оказывают поддержку ценам на нефть на этой неделе", – отметил Трой Винсент.
Другой причиной роста нефтяных котировок стало ослабление доллара. Американская валюта продолжает дешеветь по отношению к другим мировым валютам. Между тем ослабление доллара сохраняет спрос на сырьевые товары, в том числе и на нефть, которые становятся более доступными для их приобретения в другой валюте.
Цены на энергоносители продолжили расти в эти дни, даже несмотря на сообщение о рекордном с февраля 2021 года увеличении нефтяных резервов в США. По данным американского Министерства энергетики, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей – до 439,61 млн баррелей. При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали их снижения в среднем на 2 млн баррелей. Нынешнее увеличение нефтяных запасов обусловлено снижением объемов производства американскими НПЗ из-за недавних морозов в Штатах.
Трейдеры проигнорировали информацию о недельном росте нефтяных запасов в США, ставшем третьим по объему за всю историю наблюдений, а именно с 1982 года.
"Инвесторы больше фокусируются на глобальной картине спроса, чем на данных о запасах энергоносителей. Основное внимание направлено на Китай, который, вероятно, будет главным двигателем роста потребления нефти в первом квартале", – сообщил портфельный управляющий Tortoise Брайан Кессенс.