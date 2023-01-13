Трейдеры настроены позитивно в связи со смягчением антиковидных мер в Китае

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю уверенным ростом благодаря оживлению спроса в Китае после снятия ковидных ограничений, сообщает Zakon.kz.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на утренних торгах на Лондонской бирже ICE Futures 13 января составляла 83,67 доллара за баррель, что на 0,29 (0,36%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.





Фото: график

Однако в целом рынки позитивно отреагировали на постепенное оживление спроса в Китае после снятия ковидных ограничений.



На этой неделе нефтяные котировки демонстрировали стабильный рост. В понедельник, 9 января, баррель нефти марки Brent торговался за 79,65 долларов, а во вторник уже на 0,56% дороже – за 80,10 доллара. В среду цена бочки выросла на 3,21% и составила 82,67 доллара, увеличившись в четверг на 1,16% до 83,83 доллара.

Эксперты выделяют несколько причин продолжающегося роста стоимости энергоносителей. Прежде всего, позитивное влияние на настроение трейдеров оказывает смягчение антиковидных мер в Китае, где с 8 января полностью отменили карантин, также убрали требование о сдаче тестов на Covid-19 для въезжающих в страну.



Снятие ограничений положительно сказывается на оживлении китайской экономики. В свою очередь ожидание экономического роста в стране, ставшей одним из крупнейших мировых потребителей нефти, по принципу домино влияет и на прогнозы спроса на энергоносители. Тем более что сейчас китайские компании в больших количествах приобретают нефть в преддверии продолжительных праздников в конце января, посвященных Новому году по лунному календарю.



По мнению аналитиков, дальнейший отказ Пекина от карантинных ограничений может серьезно повлиять на стоимость "черного золота" в нынешнем году.



"На что лучше всего делать ставку при открытии экономики? На нефть. Что сейчас простаивает? Самолеты, поезда и автомобили. Если все это вернуть в строй, мы увидим резкий скачок спроса на нефть", – заявил главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри.

По его оценкам, если Китай и другие азиатские страны полностью снимут карантинные ограничения, то к 3-му кварталу 2023 года стоимость нефти марки Brent достигнет 110 долларов за баррель.



Психологическое давление на трейдеров наряду с ростом китайской экономики оказывают и западные санкции, устанавливающие предельные цены в 60 долларов за баррель на российскую нефть марки Urals. Cтарший рыночный аналитик DTN Трой Винсент сообщил, что открытие границ Китая может совпасть с сокращением российской добычи из-за санкций, усложнив ситуацию с поставками и дав импульс росту мировых цен.



"Надежды на сильное восстановление китайского спроса на нефть, опасения по поводу потолка цен на российские нефтепродукты оказывают поддержку ценам на нефть на этой неделе", – отметил Трой Винсент.

Другой причиной роста нефтяных котировок стало ослабление доллара. Американская валюта продолжает дешеветь по отношению к другим мировым валютам. Между тем ослабление доллара сохраняет спрос на сырьевые товары, в том числе и на нефть, которые становятся более доступными для их приобретения в другой валюте.

Цены на энергоносители продолжили расти в эти дни, даже несмотря на сообщение о рекордном с февраля 2021 года увеличении нефтяных резервов в США. По данным американского Министерства энергетики, коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 18,96 млн баррелей – до 439,61 млн баррелей. При этом эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали их снижения в среднем на 2 млн баррелей. Нынешнее увеличение нефтяных запасов обусловлено снижением объемов производства американскими НПЗ из-за недавних морозов в Штатах.



Трейдеры проигнорировали информацию о недельном росте нефтяных запасов в США, ставшем третьим по объему за всю историю наблюдений, а именно с 1982 года.



"Инвесторы больше фокусируются на глобальной картине спроса, чем на данных о запасах энергоносителей. Основное внимание направлено на Китай, который, вероятно, будет главным двигателем роста потребления нефти в первом квартале", – сообщил портфельный управляющий Tortoise Брайан Кессенс.