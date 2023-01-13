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Замруководителя Управления строительства Акмолинской области осужден на 8 лет

Замруководитель управления строительства осужден на 8 лет Фото: Zakon.kz
Заместитель руководителя Управления строительства Акмолинской области Манапхан Кансейтов осужден на 8 лет, сообщает Zakon.kz.

Приговором Кокшетауского городского суда заместитель руководителя Управления строительства Акмолинской области Манапхан Кансейтов признан виновным и осужден к 8 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Этим же приговором учредитель ТОО "Эксперт Арсенал" Б. Шаймерденов и инженер технического надзора ТОО "Кокшестрой Технадзор" О. Ренн признаны виновными и осуждены к 7,5 и 7 годам лишения свободы, соответственно.

К ним применено наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на 5 лет.

"Следствием доказано, что осужденные похитили бюджетные средства за фактически невыполненные строительно-монтажные работы в размере 50,5 миллиона тенге, выделенные на строительство 100-квартирного жилого дома в Щучинске". Пресс-служба антикоррупционной службы 

Приговор в законную силу не вступил.

В конце декабря был задержан глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев по подозрению в получении крупной взятки. 

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