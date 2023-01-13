В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу
ДТП произошло на федеральной трассе "Сортавала" в результате столкновения Mitsubishi и Volkswagen. Обе машины буквально разорвало на части, пишет Telegram-канал "112".
В ДТП погибли водитель Mitsubishi и его пассажирка Лейла Салямова. Двоих человек из Volkswagen госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.
Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин отметил, что это стало шоковой новостью для всех. Он выразил соболезнования близким спортсменки.
"Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники", – сказал Дружинин.
Лейла Салямова была чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года. В 2015 году она стала серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки.
3 января известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом.