В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу

В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Трагедия случилась в Карелии 12 января, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на федеральной трассе "Сортавала" в результате столкновения Mitsubishi и Volkswagen. Обе машины буквально разорвало на части, пишет Telegram-канал "112".



В ДТП погибли водитель Mitsubishi и его пассажирка Лейла Салямова. Двоих человек из Volkswagen госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин отметил, что это стало шоковой новостью для всех. Он выразил соболезнования близким спортсменки.



"Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники", – сказал Дружинин.

Лейла Салямова была чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года. В 2015 году она стала серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки.

3 января известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом.

