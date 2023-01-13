Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В ДТП погибла чемпионка России по хай-дайвингу

спортсменка, ДТП Фото: ВКонтакте/Лейла Салямова
В дорожно-транспортном происшествии (ДТП) погибла чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова. Трагедия случилась в Карелии 12 января, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло на федеральной трассе "Сортавала" в результате столкновения Mitsubishi и Volkswagen. Обе машины буквально разорвало на части, пишет Telegram-канал "112"

В ДТП погибли водитель Mitsubishi и его пассажирка Лейла Салямова. Двоих человек из Volkswagen госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин отметил, что это стало шоковой новостью для всех. Он выразил соболезнования близким спортсменки.

"Ей 23 года, и я не представляю, какой ужас сейчас испытывают ее родители и родственники", – сказал Дружинин.

Лейла Салямова была чемпионкой России по хай-дайвингу 2021 года. В 2015 году она стала серебряным призером национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки.

3 января известный гонщик Кен Блок погиб в аварии со снегоходом. 

Читайте также

Футболист Жерар Пике досрочно расторг контракт с ITF

Топ-матч АПЛ: что посмотреть в выходные

Казахстанские юниорки завоевали 10-й юбилейный титул ITF

Ирина Лукичева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления