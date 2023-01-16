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Травматолог рассказал, что делать при обморожении и как его избежать

Врач рассказал что нельзя делать при обморожении Фото: Пресс-служба городской клинической больницы №7 г.Алматы
Холода в Казахстане постепенно отступают, но обращений к врачам меньше не стало. В основном пациенты поступают в больницы с обморожением. Врач-травматолог Ануар Бейбитов рассказал Zakon.kz, какую помощь нужно оказать и чего категорически не стоит делать в таких случаях.

Получить обморожение можно быстро, и многие не сразу могут его почувствовать. Специалист отмечает основные признаки, при которых стоит немедленно обратиться к врачу: покалывание, покраснение, онемение, побеление и посинение кожи. 

По словам Ануара Бейбитова, в группе особого риска находятся пожилые люди с хроническими заболеваниями и дети, потому что они не понимают степени опасности и начинают жаловаться только при появлении болевого синдрома. Поэтому в холодные дни им лучше оставаться дома и сократить время пребывания на улице. Из-за переохлаждения снижаются защитные силы организма, в результате чего легче подхватить любую вирусную инфекцию. 

"Оказывая первую помощь при обморожении, нужно создать обездвиженность поврежденного участка тела, переместить пострадавшего в теплое место и дать теплое сладкое питье, если отсутствуют противопоказания к сладкому. Также не рекомендуются активные согревания, такие как опускание в горячую воду, массирование и растирание. При незначительных отморожениях открытых частей можно согреть данные части тела теплыми руками. Однако не позволяйте согретому участку кожи снова замерзнуть. Чем чаще ткани будут замерзать и отогреваться, тем серьезней может быть повреждение. После оказания первой помощи пациента нужно доставить в стационар для оказания квалифицированной медицинской помощи". Врач-травматолог городской клинической больницы №7 Алматы Ануар Бейбитов

Основными условиями развития обморожений являются:

  1. Метеорологические (влияние погодных условий).
  2. Механические (тесная одежда или обувь).
  3. При снижении сопротивляемости тканей (сосудистые заболевания, нахождение конечностей длительное время в согнутом и неподвижном положении, что ведет к нарушению кровообращения в конечностях).
  4. При снижении общей сопротивляемости организма (ранения, шоковые состояния, обмороки).

Кроме того, обморожение можно разделить по степеням в зависимости от глубины поражения тканей.

"При первой степени обморожения можно заметить отек, гиперемию, цианотичную или мраморного цвета кожу. Также при этом наблюдаются зуд, боль и покалывания. Вторая степень характеризуется отмиранием слоя кожи, возникшим в роговой и зернистой зонах. В течение нескольких дней, а иногда и раньше, появляются пузыри, наполненные прозрачным экссудатом. При третьей степени практически такие же симптомы, происходит отмирание тканей в нижних отделах дермы или жировой клетчатки. Появляются пузыри, дно их сине-багрового цвета с отсутствием болевых раздражителей. И четвертая степень, происходит отмирание всей толщи мягких тканей и костных структур, возникает ишемия тканей, которая через 6 и более часов приводит к необратимым некротическим процессам. Именно при этих степенях рекомендуется стационарное лечение". Врач-травматолог городской клинической больницы №7 Алматы Ануар Бейбитов

В качестве профилактики обморожения и переохлаждения организма врач советует:

  • Не ходить на морозе без варежек, шапки и перчаток.
  • Надевать свободную, нетесную одежду и обувь.
  • Надевать непромокаемую верхнюю одежду.
  • Не наносить увлажняющие крема на руки и лицо при выходе на улицу.
  • Не употреблять спиртных напитков, так как они вызывают большую потерю тепла в связи с расширением периферических сосудов.
  • Не курить на морозе. В данном случае это ведет к уменьшению периферической циркуляции крови.
  • Во время прогулки при ощущении симптомов переохлаждения или замерзания конечности необходимо как можно быстрее дойти до теплого помещения.

В заключение Ануар Бейбитов отметил: чтобы обезопасить себя от обморожения зимой, лучше всего одеваться многослойно, а также избегать прогулок во время осадков и сильного ветра.

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