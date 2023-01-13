Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны по-прежнему будет оказывать влияние арктический антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

"На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер. Ожидается метель. На юго-востоке республики – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской, Жетысуской областей сохраняется очень сильный мороз 30-33 градуса. В Туркестанской области – минус 25 градусов.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 14-16 мороза.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 11-13 мороза.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 8-10 мороза.