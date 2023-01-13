Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу в Казахстане

Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу в Казахстане Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большую часть страны по-прежнему будет оказывать влияние арктический антициклон, с которым сохраняется погода без осадков.

"На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер. Ожидается метель. На юго-востоке республики – туман". РГП "Казгидромет"

Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской, Жетысуской областей сохраняется очень сильный мороз 30-33 градуса. В Туркестанской области – минус 25 градусов.

В Астане – переменная облачность, временами небольшой снег. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 14-16 мороза.

В Алматы – малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 11-13 мороза.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 8-10 мороза.

Читайте также

В Алматы перекроют улицы из-за съемок фильма

В Казахстане из-за непогоды закрыта только одна трасса

Ввезенные из Армении машины можно поставить на учет в Казахстане

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
туман на дороге
Узбекистанцев призвали воздержаться от поездок в Казахстан
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Казахстане изменились требования к школьной форме
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
В Алматы из-за прорыва водопровода затопило несколько улиц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления