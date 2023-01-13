Эксперт озвучила вредные привычки во время еды

К набору веса ведет вредная привычка: плотно ужинать после рабочего дня. Однако совсем отказываться от ужина не стоит, сказала врач-эндокринолог Мария Калошина, сообщает Zakon.kz.

Необходимо отдавать предпочтение нежирным продуктам. Полезными будут творог, морская рыба, белое мясо и овощи.

"Можно в качестве гарнира выбрать крупу или макароны из твердых сортов пшеницы. Блюда лучше запекать, варить или готовить на пару", – отметила Мария Калошина.

Еще одна вредная привычка – смотреть телевизор или ролики на YouTube во время еды. Это грозит тем, что можно пропустить сигнал мозга о насыщении и машинально продолжать поглощать еду, пишет osnmedia.ru.

"При выборе размера порции ориентируйтесь на правило руки, где кулак – это размер углеводов, ладонь без пальцев – порция белков, две сложенных ладони вместе – размер овощей, а большой палец – это размер жиров, содержащихся в пище", – посоветовала эксперт.

Врач порекомендовала тщательно пережевывать пищу. Также можно добавлять в еду специи, которые помогут улучшить процесс пищеварения.

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