Как решают проблему игромании в Казахстане

Общественный фонд "Хакназар" с проектом "Вне игры" совместно с букмекерскими ассоциациями стремится решить проблему игромании в Казахстане.

О том, как избежать зависимости, и можно ли помочь тем, кто уже не контролирует свое поведение, рассказал председатель ОФ "Хакназар" Нуржан Жакупов.



- Нуржан, вначале несколько слов о проекте "Вне игры": в чем основная цель?

- Мы работаем с людьми, страдающими игорной зависимостью. На личном, семейном уровне это всегда трагедия. К нам часто обращаются родственники тех, кто накопил большие долги из-за зависимости от различных азартных игр. Многие из них явно никогда уже не смогут рассчитаться с такими гигантскими долгами.

Проект "Вне игры" нацелен как на профилактику игорной зависимости (лудомании), так и на помощь тем, кто уже имеет такую проблему. Мы продвигаем финансовую грамотность (то есть умение правильно распоряжаться своими деньгами) и призываем людей предельно ответственно относиться к своим решениям, культуру ответственной игры. Если вы все же играете (хотя лучше вообще не делать этого), то играйте ответственно, с пониманием того, что это – развлечение, хобби, способ провести время, но это не манна небесная, откуда на вас свалится сказочное богатство.

Мы исходим из того, что, как бы ни требовали некоторые популисты полностью закрыть, запретить игорный бизнес в Казахстане, такой сценарий маловероятен. А если бы государство вдруг попыталось это сделать, то вся игорная деятельность моментально ушла бы в подполье, в криминальную сферу, и мы вернулись бы в дикие 1990-е. Здесь уместно вспомнить историю – вам ведь известны последствия американского "сухого закона" начала ХХ века, когда население после запрета алкоголя начало массово переходить на суррогаты и самогон. Так же и с "индустрией азарта": если сегодня в Казахстане запретить легальный игорный бизнес, то его место займут подпольные интернет-казино и букмекерские конторы, действующие из офшорных зон. То есть игорный бизнес никуда не исчезнет, но станет полностью теневым, криминальным. Это нам точно не нужно.

А раз игорный бизнес существует, то обществу необходима культура правильного отношения к игре, к ставкам. Об опасности стать зависимым и о том, как этого избежать, мы продвигаем информацию через соцсети, через лекции в школах и колледжах. Мы подробно рассказываем молодежи о сути игорной зависимости и правильном отношении к деньгам. На базе фонда "Хакназар" функционирует колл-центр, который, кстати, финансируется при поддержке букмекерских ассоциаций – он круглосуточно консультирует по этим вопросам и помогает решить вопросы тем, у кого есть проблемы. Есть также отдельное юридическое направление работы – наши специалисты помогают людям, попавшим в долговую кабалу, урегулировать вопросы с банками и микрокредитными организациями. К сожалению, часто из-за незнания законодательства клиенты переплачивают МКО огромные суммы, хотя можно было этого не делать.

Еще одно направление деятельности нашего фонда – это работа с самими зависимыми. Мы направляем их на лечение в частные реабилитационные центры. Некоторых – полностью на льготных условиях, потому что часто у семьи нет средств для оплаты услуг такого центра. И еще, повторюсь, мы активно продвигаем в социальных сетях специализированную информацию, чтобы общество понимало проблему игорной зависимости. В частности, информацию для родителей и близких зависимых людей. Чаще всего близкие игромана просто не знают, что такое зависимость, они считают, что это, скорее, дурной характер, нежели заболевание. А мы объясняем, что это за болезнь, как с ней жить, как ее лечить, как правильно вести себя с зависимым. Учим родственников игромана правильному поведению, общению, учим их не поддаваться манипулированию.

- Есть ли шансы избавиться от зависимости?

- Важно понимать, что лудоманию (как и наркоманию, и алкоголизм, и любую другую зависимость) возможно излечить, только когда сам зависимый понимает проблему, принимает ее и имеет желание излечиться. Чтобы лечение было эффективным, решение об обращении в реабилитационный центр может принять только сам зависимый. Если же его заставляют родственники, а сам человек считает, что он не болен и с ним все нормально, то выздоровление маловероятно.

В обществе катастрофический дефицит информации по данной теме. В частности, значительный массив информации об игорной зависимости и ее лечении мы стремимся продвигать на казахском языке, в казахоязычных группах и сообществах социальных сетей. В регионах многие люди в силу своего менталитета недооценивают проблему. Они думают, что ситуацию, например, с сыном-игроманом можно решить либо обычными уговорами, либо по-дедовски, ремнем, не понимая, что это – именно болезнь. Если действовать давлением, угрозами или палками, то человек вообще "закроется", перестанет делиться своими проблемами, и это может закончиться весьма печально.

- Если у семьи нет средств на лечение, есть ли какой-то выход?

- Конечно. Можно позвонить в наш колл-центр по телефонам +7 (727) 339 51 99 или +7 (747) 461 67 01.

- Из того, что сделано за год, какие проекты вы считаете наиболее важными?

- Мы гордимся тем, что по итогам года у нас сформировался пул волонтеров из бывших зависимых. Со всеми этими ребятами мы работали ранее, направили их на лечение, помогли решить проблемы. И многие из них теперь сотрудничают с нашим центром, рассказывают зависимым о том, как избавить себя от пагубного пристрастия, делятся опытом по принципу "равный – равному". Такое волонтерское служение во имя избавления других от зависимости – это тоже часть лечения, потому что позволяет человеку поднять свою самооценку, ощутить себя нужным другим людям.

В течение года мы направили 7 человек на льготное лечение в частные реабилитационные центры полностью бесплатно – и это также важное достижение, учитывая, что без такой помощи эти люди никогда не получили бы шанса избавиться от своей беды.

- Что должны знать родители и близкие потенциальных жертв игорной зависимости о проекте "Вне игры"?

- Одно из ключевых правил: никогда нельзя закрывать долги зависимого. Он должен это делать только сам. Иначе будет играть бесконечно. Также, как мы уже отмечали, нельзя "включать диктатора", заниматься родительским давлением. В этом случае молодой человек перестанет делиться своими секретами, и вы уже никогда не узнаете, что с ним происходит. Важно понимать: больше, чем сам зависимый ругает себя в душе, его в этом мире никто не ругает. Он постоянно проклинает себя, но не может ничего поделать с собой в момент "игрового транса", когда кажется, что вот-вот придет крупный выигрыш и все проблемы решатся.

Также важно своевременно обращать внимание на сигналы опасного поведения. Если появились долги, если человеку звонят из микрокредитных организаций, то нельзя медлить – следует сразу обращаться к специалистам. Кстати, стоит отметить, что гигантские долги, как правило, порождают именно микрокредитные организации, в которых проценты и пени по займу легко могут достигать 500 процентов и больше.

- А сами представители игорного бизнеса сотрудничают с вашим проектом?

- Члены Ассоциации букмекеров Казахстана оказывают большое содействие в нашем проекте. Здесь стоит отметить, что в Сети и на страницах прессы очень много негатива в адрес букмекеров, но здесь следует понимать главное: этот бизнес опасен тогда, когда он находится в "тени". То есть когда перед вами не официально работающая лицензированная организация, а, например, "подпольный" сайт иностранной букмекерской конторы, работающий в Казахстане незаконно.

В современном Казахстане ассоциации букмекеров стремятся к тому, чтобы зависимых людей было как можно меньше. В этом заключается их в том числе имиджевый интерес, да и социальная ответственность тоже. Легальные букмекерские организации активно пропагандируют принципы ответственной игры, что, кстати, делаем и мы тоже, стремясь донести до людей главный тезис: уж если играешь, то играй правильно, воспринимай это как увлечение и ответственно относись к своим средствам.

Кроме поддержки таких проектов, как "Вне игры", легальные букмекеры Казахстана вкладывают значительные средства в развитие детского спорта, в другие социальные проекты. И мы, общественный фонд "Хакназар" с проектом "Вне игры", и члены Ассоциации букмекеров Казахстана совместно выступаем за культуру ответственной игры. Мы исходим из того, что запретительными мерами проблему лудомании не решить. И мы, и профессиональные букмекеры Казахстана считаем, что решать эту проблему нужно, донося до людей тезис о правильном поведении, об ответственности за свои поступки. А это достигается через информационную, просветительскую работу. Ведь для ответственного поведения в игре нужны определенные социальные навыки и знания – финансовая грамотность, умение управлять своим поведением. Именно эти навыки мы и стремимся продвигать, пропагандировать в рамках проекта "Вне игры".

Автор: Руслан Сариев