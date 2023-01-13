Графа в погоде "ощущается как": почему мы чувствуем температуру иначе

Многие алматинцы, особенно во время нынешних крепких морозов, задаются вопросом: почему во всех приложениях, определяющих погоду, указываются два значения – фактической температуры воздуха и той, которая ощущается людьми.

На смартфоне мы видим, к примеру, -10°C, которые "ощущаются как -15°C". При выходе на улицу нам действительно кажется, что там холоднее, чем значится в термометре или показаниях синоптиков.



Ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев объяснил корреспонденту Zakon.kz, на чем основываются эти температурные показания и как по ним ориентироваться жителям.

"Обычно это бывает во время выпадения снега, когда в то же время город затянут облачностью. Люди не ощущают мороза, кажется, как будто на улице теплее. В этом случае длинноволновое (инфракрасное) излучение земли, которое она отдает в космос, из-за облачности уходит в меньшем количестве. В этой ситуации учитывается и влажность воздуха. Есть такой термин – эквивалентно-потенциальная температура. С помощью индекса и рассчитывается такое атмосферное состояние температуры, когда фактически на улице -20°C, а ощущается как -25°C". Даулет Кисебаев

Специалист рассказал, что индекс температурных ощущений вычисляется по специальной формуле и зависит от значений влажности воздуха и скорости ветра.

"Туда вводятся данные по фактическому значению температуры в термометре, влажности воздуха и скорости ветра. Получается значение температуры, которая ощущается человеком". Даулет Кисебаев

Справедливости ради, многие люди чувствуют холод и тепло по-разному. Любопытный факт: по словам врачей, к примеру, женское тело на 0,4 градуса теплее мужского. Восприимчивость температурных колебаний может разниться и в зависимости от фигуры, жировой прослойки и многих других параметров.

Кроме того, Даулет Кисебаев сообщил, что Алматинская область побила два температурных рекорда в среднегорной и высокогорной зонах. Один из них был зарегистрирован в 1969 году метеостанцией "Шымбулак" – тогда температура воздуха составила -27°C, а вчера, 12 января, она достигла значения -27,8 °C. Ранее другой температурный минимум зафиксирован в высокогорье на метеостанции "Мынжылкы" и был равен -32°C. 12 января 2023 года установлен новый: -32,4°C.

К слову, самого экстремального значения температура воздуха в Алматы достигла в 1900 году: 23 января температура опустилась до -34,7°C.

До конца недели, по словам синоптиков, будет наблюдаться постепенное потепление – ожидается повышение температуры до -5…-10°C в дневное время суток.