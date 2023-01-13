Курсы валют в выходные: 14-15 января

Фото: Zakon.kz

По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,30 тенге, снизившись на 0,21 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,86 тенге (+0,04). Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 68,58 тенге (+0,23). Средневзвешенный курс евро составил 501,10 тенге (+3,72). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-465,5 тенге, евро – по 498-504 тенге, российские рубли – по 6,7-6,9 тенге. Читайте также Курс доллара немного снизился на торгах 13 января До 504 тенге просят за евро в обменниках Казахстана

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