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Курсы валют в выходные: 14-15 января

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По итогам вечерних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,30 тенге, снизившись на 0,21 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 6,86 тенге (+0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 68,58 тенге (+0,23).

Средневзвешенный курс евро составил 501,10 тенге (+3,72).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 462-465,5 тенге, евро – по 498-504 тенге, российские рубли – по 6,7-6,9 тенге.

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Лариса Черненко
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