Топ-матч АПЛ: что посмотреть в выходные

Сезон Английской премьер-лиги продолжает радовать футбольных болельщиков зрелищными матчами. В воскресенье, 15 января, на "Стэмфорд Бридж" состоится лондонское дерби между "Челси" и "Кристал Пэлас".

Футбольный клуб "Челси", официальным партнером которого является Parimatch, сыграл против "Кристал Пэлас" в одном матче по текущему сезону. В настоящее время "Челси" занимает 10-е место в турнирной таблице, тогда как "Кристал Пэлас" расположился на 12-й позиции.



Команда Грэма Поттера отстает от "Манчестер Юнайтед", занявшего четвертое место, на 10 очков, в то время как с середины октября они выиграли в АПЛ только один раз.

У "синих" не самый запоминающийся сезон, но эта игра может стать поворотным моментом для подопечных Поттера. Рахим Стерлинг оправился от травмы. Однако Бенджамин Чилвелл, Рис Джеймс, Весле Фофана, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Н’Голо Канте и Армандо Броя все еще не восстановились и остаются вне строя.

"Кристал Пэлас" снова выпустит на поле Тайрика Митчелла после того, как он был дисквалифицирован в матче со "Шпорами". "Орлам" будет не менее сложно в связи с тем, что Сэм Джонстон, Джеймс Макартур и Натан Фергюсон отсутствуют из-за проблем с физической формой, и дата их возвращения неизвестна.

Несмотря на это, болельщики могут рассчитывать на очень зрелищное противостояние двух лондонских команд.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

Победа "Челси" – 1.70, Ничья – 3.85, Победа "Кристал Пэлас" – 5.40

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