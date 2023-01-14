Волшебства не произошло: как избежать апатии после Нового года

В конце декабря многие начинают переосмыслять не только прошедший год, но и свою жизнь. Ставят перед собой порой непосильную задачу начать все с чистого листа, создавая иллюзию, что после 00:00 будет все по-другому. Эксперт дала Zakon.kz рекомендации, как избежать апатии после Нового года.

Психолог и гипнотерапевт Евгения Ли объяснила, что благоприятная почва для новых свершений начинается именно с умения ценить и благодарить себя за все то, что было достигнуто в прошлом.

"Новый год – это праздник знаковый. Это точка перехода, когда нужно провести черту между прошлым и будущим. Этот переход происходит не только на социальном уровне. Его масштаб очень большой, и мы бессознательно это чувствуем. Переходим, условно, на следующий этап, у всех усиливается надежда на лучшее. Здесь важно правильно провести черту между прошлым и будущим, так как именно в этом моменте кроется главная ошибка: ожидая каких-то наилучших изменений, мы обесцениваем то, что было в нашей жизни раньше. Начать жить по-новому, качественно, по-другому нужно с благодарности ко всему, что было. С благодарности к себе, чтобы удалось взять те росточки хорошего из прошлого года, которые будут помогать нам в будущем". Евгения Ли

Психолог отметила, что необходимо просмотреть весь прошедший год, отмечая, что было сделано и достигнуто, – таким образом мы подводим черту. При этом важно замечать даже какие-то маленькие и незначительные достижения, так как часто в конечном итоге именно они имеют большое значение. Специалист подчеркнула, что большое значение имеет и умение развивать благодарность к себе.

"Мы часто критичны по отношению к себе, нередко обесцениваем свои поступки. Когда удается сделать что-то хорошее – принимаем как должное. Это неправильно. Необходимо придавать всему этому значение и именно в своих глазах себя возвышать и благодарить. Именно это станет хорошим фундаментом, чтобы идти вперед. Появится надежда, что дальше будет еще лучше. Учимся взращивать уверенность, что "Я смогу", "У меня получится". Евгения Ли

Психолог отметила, что многие люди, ожидая чуда, становятся в следующую позицию: оно придет независимо от наших действий. "Часто мы забываем о собственном первостепенном влиянии на все то ожидаемое, которое должно непременно случиться вокруг нас", – добавила спикер.

Специалист объяснила, почему человек склонен впадать в апатию из-за того, что в предвкушении Нового года, а вместе с тем и волшебства, он чаще всего не дожидается этого чуда. В результате большинству приходится возвращаться в обыденный круговорот в угнетенном состоянии.

"Нужно понимать, что реальность не обязана отвечать всем нашим ожиданиям. Их не надо переводить в ранг "так должно быть". Следует оставлять пространство для "все может быть не так, как я запланировал". Давайте возможность чему-то новому случиться в вашей жизни. Подпитывайте свой интерес интригой: "а как же будет теперь?". Категоричность не дает нам понять, что еще не реализовано много ресурсов. Мы привыкли стучаться в закрытую дверь, не замечая рядом открытые. Потом начинаем сокрушаться, что не можем войти ни в одну". Евгения Ли

Специалист отметила, что каждому человеку не помешает работать со своими ожиданиями и требованиями к себе и окружающим. Евгения заметила, что бывает и такое, когда случается что-то от нас независящее, но, по сути, оказывается лучше ожидаемого.

"Умение ценить маленькие шаги – это то, что помогает пустить в свою жизнь чудо. В древности было целое "искусство маленьких шагов". Сейчас мы привыкли получать все и сразу: Новый год наступил – тут же все должно быть по-новому. Мы не замечаем, что у нас уже есть, потому что все изменения работают по принципу снежного кома: он катится с горы, превращаясь в огромный снежный ком. Так и в жизни: если мы замечаем маленькие изменения или маленькие шаги, то из этого складывается что-то большое и значимое. Эту способность хорошо в себе развивать". Евгения Ли

Психолог заключила, что любое чудо не стоит ждать – нужно самим все творить в своей жизни, двигаясь маленькими шажочками.

"Чтобы запустить в начале года волну удачи в свою жизнь, нужно убрать внутренние блоки и ограничения. Для этого есть ряд специальных техник, направленных на работу с подсознанием. Это позволит расширить себя для чего-то большего и лучшего", – пояснила эксперт.

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