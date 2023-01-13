В Таразе нашли два схрона оружия, украденного во время январских событий
Как сообщили полицейские, на территории комплекса "Тектурмас" под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, украденный из здания областного Департамента полиции Жамбылской области во время январских событий.
Также обнаружены магазин от пистолета марки "ПМ" с 5 боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм со стертыми номерами.
В этот же день в подвале недостроенного здания, расположенного по улице Ниеткалиева, обнаружен нарезной карабин "Benelli САТ 13299" калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в Алматы.
Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
Среди оружия и боеприпасов также были газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, светошумовая граната с запалом, 5 ручных газовых гранат.
"По двум фактам назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается". Начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев