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В Таразе нашли два схрона оружия, украденного во время январских событий

оружие Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области
За один день сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области найдено два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили полицейские, на территории комплекса "Тектурмас" под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, украденный из здания областного Департамента полиции Жамбылской области во время январских событий.

Также обнаружены магазин от пистолета марки "ПМ" с 5 боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм со стертыми номерами.

В этот же день в подвале недостроенного здания, расположенного по улице Ниеткалиева, обнаружен нарезной карабин "Benelli САТ 13299" калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в Алматы.


оружие

Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области


Среди оружия и боеприпасов также были газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, светошумовая граната с запалом, 5 ручных газовых гранат.

"По двум фактам назначена судебно-баллистическая экспертиза. В настоящее время начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Поиск украденного во время январских беспорядков оружия продолжается". Начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев

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Елена Беляева
Тараз
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