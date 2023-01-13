В Таразе нашли два схрона оружия, украденного во время январских событий

За один день сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП Жамбылской области найдено два схрона огнестрельного оружия и боеприпасов в Таразе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили полицейские, на территории комплекса "Тектурмас" под обломками бетона обнаружен и изъят пистолет, украденный из здания областного Департамента полиции Жамбылской области во время январских событий.



Также обнаружены магазин от пистолета марки "ПМ" с 5 боевыми патронами калибра 9 мм, обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья калибра 12 мм со стертыми номерами.

В этот же день в подвале недостроенного здания, расположенного по улице Ниеткалиева, обнаружен нарезной карабин "Benelli САТ 13299" калибра 7,62 мм, похищенный 5 января 2022 года из оружейного магазина в Алматы.





Фото: пресс-служба ДП Жамбылской области





Среди оружия и боеприпасов также были газовый револьвер неизвестной марки без номеров, 43 патрона калибра 5,45 мм, 17 патронов калибра 7,62 мм, светошумовая граната с запалом, 5 ручных газовых гранат.