Метель, туман и сильный мороз ожидаются в шести областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны на 14 января, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20, на западе области порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный 15-20, временами порывы 23 м/с.

На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15 м/с.



На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с. Ночью на севере области, в горных, предгорных районах сохраняется сильный мороз -30-34. В Таразе временами ожидается туман. Ночью сохраняется сильный мороз до -30 градусов.



На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 15-20 м/с.



На юге Туркестанской области ожидается туман. В горных районах – низовая метель. 14 января ночью в горных и предгорных районах области сохраняется сильный мороз -25 градусов.



На севере, западе, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

