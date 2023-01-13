В Алматы военнослужащие поздравили ветерана ВОВ с 97-летием

В Алматы военнослужащие Управления по делам обороны Бостандыкского района поздравили ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Попова с 97-летием, сообщает Zakon.kz.

Службу фронтовик проходил в роте связи. Он воевал на втором Прибалтийском фронте, а в 1945 году Попов воевал под Ригой.





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона





Ветеран награжден медалями "За освобождение Риги", "За победу над Германией" и другими юбилейными медалями.





Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона





"В этот знаменательный день к ветерану пришли военнослужащие местных органов военного управления, чтобы выразить уважение и благодарность за героизм, проявленный в годы войны ради светлого будущего молодого поколения. Крепкого здоровья и долголетия пожелал навестивший ветерана в столь радостный день капитан Адильхан Асанов, начальник мобилизационного отдела УДО Бостандыкского района". Пресс-служба Алматинского гарнизона

Отмечается, что офицер поинтересовался здоровьем фронтовика, побеседовал с ним о совершенных на войне подвигах и самоотверженном труде в послевоенные годы, а также получил наставления от ветерана.