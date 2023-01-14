Взрыв произошел на линии магистрального газопровода Литва –Латвия

В Пасвальском районе на севере Литвы на линии магистрального газопровода в Пасвальском районе после взрыва разгорелся пожар, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, на месте работают 6 пожарных расчетов. Полиция несет дежурство по периметру инцидента. Создан оперативный штаб.

"Инцидент локализован, подача газа перекрыта. Огонь понемногу ослабевает и должен затухнуть", – заявил представитель Департамента противопожарных и спасательных работ Литвы.





Фото: Facebook/Gintautas Geguzinskas





Кроме того, уточняется, что отложена эвакуация около 250 жителей деревни Валакеляй, которая находится примерно в 500 м от места взрыва. Однако автобусы уже присланы. Также сообщается, что для приема людей подготовлены две школы. Жителям Пасвалиса рекомендовано закрыть окна и не выходить на улицу.