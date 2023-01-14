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Нутрициолог рассказал, какие пряности полезно употреблять зимой

полезные специи зимой Фото: pixabay
Корица, имбирь и кардамон, которые часто используются зимой при приготовлении кофе, чая, глинтвейна, сбитня и пунша, содержат множество полезных веществ, сообщает Zakon.kz.

Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин напомнил, что, например, корица содержит коричный альдегид – вещество, обладающее антимикробным и противовоспалительным действием.

"Также в ней присутствуют антиоксиданты, защищающие клетки от преждевременной гибели. Полезна корица и для рациона людей, страдающих диабетом: она придает напиткам и блюдам приятный вкус, но не вызывает повышения сахара в крови. Но не стоит злоупотреблять пряностью – достаточно одной чайной ложки корицы в сутки".Антон Брыкин

Кроме того, как напомнил Брыкин, поклонники чая часто сочетают его с имбирем. Такой напиток приятно согревает и помогает при расстройствах пищеварительной системы.

За счет содержащегося в корне растения алкалоида капсаицина имбирь оказывает местное антисептическое и противовоспалительное действие.

"Антиоксидантное вещество гингерол, отвечающее за жгучий вкус, стимулирует выработку ферментов для расщепления жира, помогает подавить тошноту и усиливает защитные силы организма. Употреблять специю следует в умеренных количествах, чтобы избежать раздражающего эффекта на пищеварительную систему. Если вы используете имбирь в виде порошка, то ежедневный объем специи не должен превышать одну чайную ложку".Антон Брыкин

Кардамон отлично сочетается со всеми напитками за счет согревающего эффекта. Специю можно добавлять в супы, овощные и мясные блюда. Кардамон содержит насыщенные жирные кислоты, аскорбиновую кислоту, витамин В6, магний, железо, марганец, медь, кальций, фосфор и цинк, подчеркнул он в беседе RT.

"Пряность помогает нормализовать артериальное давление, благотворно влияет на работу пищеварительной и нервной системы, а также обмен веществ. Но следует помнить, что она может усилить аппетит, а в высоких дозах – спровоцировать приступ боли при язвенной болезни и гастрите, привести к диарее. В день рекомендуется добавлять в напитки и пищу не более 20 цельных зернышек кардамона, или чуть менее чайной ложки порошка".Антон Брыкин

Как предостерег врач, некоторую опасность пряности могут представлять для людей, склонных к пищевой аллергии.

По его словам, аллергическая реакция проявляется, как правило, уже через три – пять минут после контакта с пряностью.

К наиболее часто встречающимся симптомам относятся зуд, сыпь на коже, чихание и заложенность носа, покраснение и слезотечение. Их тяжесть нарастает со временем – максимально через один – три часа.

При этом смертельно опасный анафилактический шок развивается в крайне редких случаях.

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