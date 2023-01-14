В Казахстане за сутки зарегистрировали 116 случаев заражения коронавирусом
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 116 случаев заряжения Covid-19, сообщает Zakon.kz.
Большого роста заболеваемости не случилось, по прошлым данным, коронавирусом заразились 112 казахстанцев. 12 января Covid-19 выявили у 138 человек.
По состоянию на 14 января лечение от КВИ продолжают получать 2280 человек (–2 130+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится – 220 пациентов, на амбулаторном уровне – 2060.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,
- на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ