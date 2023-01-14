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В Казахстане за сутки зарегистрировали 116 случаев заражения коронавирусом

В Казахстане за сутки зарегистрировали 116 случаев заражения коронавирусом Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в Казахстане зарегистрировали 116 случаев заряжения Covid-19, сообщает Zakon.kz.

Большого роста заболеваемости не случилось, по прошлым данным, коронавирусом заразились 112 казахстанцев. 12 января Covid-19 выявили у 138 человек.

По состоянию на 14 января лечение от КВИ продолжают получать 2280 человек (–2 130+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится – 220 пациентов, на амбулаторном уровне – 2060.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – 7 пациентов,
  • на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

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