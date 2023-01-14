В Японии предъявлено обвинение подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ

Прокуратура Японии 13 января предъявила обвинения человеку, подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ в прошлом году, сообщает Zakon.kz.

В заявлении прокуратуры говорится, что она предъявила Тецуя Ямагами обвинения в убийстве и применении огнестрельного оружия после того, как 8 июля премьер был застрелен во время произнесения предвыборной речи на одной из улиц города.

Окружной суд Нара подтвердил CNN, что получил обвинительное заключение.

Ямагами проходил психиатрическую экспертизу в Наре с момента его ареста в прошлом году, чтобы определить является ли он вменяемым и может ли он предстать перед судом. 10 января убийцу бывшего премьера Японии признали вменяемым.



По данным полиции Японии, Ямагами был задержан на месте происшествия и признался, что стрелял в Абэ.



Врачи сказали, что пуля, убившая бывшего премьер-министра, была "достаточно глубокой, чтобы достичь его сердца", и что он умер от обильного кровотечения.

67-летний Абэ, бывший лидер Либерально-демократической партии и самый долгоживущий премьер-министр Японии, занимал свой пост с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год, после чего ушел в отставку по состоянию здоровья.

Его убийство средь бела дня потрясло весь мир и вызвало шок в Японии. Мировые лидеры выразили свои соболезнования, а тысячи скорбящих собрались на улицах Токио, чтобы отдать дань уважения.

Предполагаемый убийца в ходе допросов заявил, что убил бывшего премьера, поскольку был уверен в его связях с религиозной организацией "Церковь объединения". Его мать была фанатичной сторонницей этой структуры, пожертвовала ей практически все свое состояние и привела семью к банкротству.

Нынешний премьер-министр Японии Кисида упомянул о связях Абэ с "Церковью объединения" во время парламентской сессии в сентябре прошлого года.

Последующие расследования показали, что с "Церковью объединения", которую обвиняют в вымогательствах крупных сумм у последователей, поддерживали контакты многие представители верхушки правящей в Японии Либерально-демократической партии. В настоящее время в отношении "Церкви объединения" ведется расследование.



Церковь, первоначально известная как "Ассоциация Святого Духа" за объединение мирового христианства, была основана в Южной Корее в 1954 году. К 1980-м годам она имела глобальный охват и сегодня остается заметной в некоторых регионах Азии.

