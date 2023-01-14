Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Девушка-мигрантка погибла в Москве

Девушка-мигрантка погибла в Москве Фото: Instagram/aiman_umarova
В Москве погибла девушка-мигрантка. Сейчас ищут ее родных и близких, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила 14 января адвокат Айман Умарова на своей странице в Instagram.


"Это девушка-мигрантка. Погибла в Москве. Никто не может найти ее родственников. Их ищут, чтобы они забрали ее тело, а то девушку похоронят, как неизвестную", – говорится в распространяемом сообщении.

Подробности произошедшего выясняются.

Редакция Zakon.kz обратилась в МИД РК за комментарием. 

Читайте также

Тело утонувшего вместе с машиной водителя нашли спасатели на озере Алаколь

Взрыв произошел на линии магистрального газопровода Литва –Латвия

В Экибастузе тепловики ежедневно устраняют от 2 до 4 повреждений

Анастасия Стативкина
Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
сколько составляет пенсия в Казахстане в 2023 году
Сколько в Казахстане составляет размер пенсии в 2023 году
Какой статус останется у Назарбаева после отмены закона о ПП
Какой статус будет у Нурсултана Назарбаева после отмены закона о Первом Президенте РК
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Курсы валют на 14 января в обменниках Казахстана
Илья Ильин женился во второй раз
Илья Ильин женился во второй раз
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления