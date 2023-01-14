Девушка-мигрантка погибла в Москве
Фото: Instagram/aiman_umarova
В Москве погибла девушка-мигрантка. Сейчас ищут ее родных и близких, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила 14 января адвокат Айман Умарова на своей странице в Instagram.
"Это девушка-мигрантка. Погибла в Москве. Никто не может найти ее родственников. Их ищут, чтобы они забрали ее тело, а то девушку похоронят, как неизвестную", – говорится в распространяемом сообщении.
Подробности произошедшего выясняются.
Редакция Zakon.kz обратилась в МИД РК за комментарием.
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