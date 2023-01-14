Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола

Правительство Уганды объявило о прекращении вспышки лихорадки Эбола менее чем через четыре месяца после того, как были впервые зарегистрированы случаи заболевания, сообщает Zakon.kz.

С 20 сентября 2022 года от вируса, который распространяется через биологические жидкости, умерли 56 человек и было подтверждено 142 случая заражения, передает TheGuardian.



В стране не было зарегистрировано ни одного нового заражения за более чем 42 дня, что в два раза превышает максимальный инкубационный период вируса, контрольный показатель Всемирной организации здравоохранения для страны, которая должна быть объявлена ​​свободной от лихорадки Эбола.

"Уганда быстро положила конец вспышке лихорадки Эбола, усилив ключевые меры контроля, такие как эпиднадзор, отслеживание контактов и инфекции, профилактика и контроль. Волшебной палочкой стали наши сообщества, которые поняли важность того, что необходимо сделать, чтобы положить конец вспышке, и приняли меры". Министр здравоохранения Джейн Рут Асенг Осеро

Последняя вспышка суданского штамма вируса была одной из худших, которые Уганда пережила за два десятилетия. В настоящее время вакцины против штамма не существует.

Вспышка началась в районе Мубенде в центральной части Уганды и распространилась на соседнюю Кассанду. Случаи также были зарегистрированы в столице Кампале. Два района были закрыты на несколько месяцев.