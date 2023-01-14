Уганда объявила об окончании вспышки лихорадки Эбола
С 20 сентября 2022 года от вируса, который распространяется через биологические жидкости, умерли 56 человек и было подтверждено 142 случая заражения, передает TheGuardian.
В стране не было зарегистрировано ни одного нового заражения за более чем 42 дня, что в два раза превышает максимальный инкубационный период вируса, контрольный показатель Всемирной организации здравоохранения для страны, которая должна быть объявлена свободной от лихорадки Эбола.
"Уганда быстро положила конец вспышке лихорадки Эбола, усилив ключевые меры контроля, такие как эпиднадзор, отслеживание контактов и инфекции, профилактика и контроль. Волшебной палочкой стали наши сообщества, которые поняли важность того, что необходимо сделать, чтобы положить конец вспышке, и приняли меры".Министр здравоохранения Джейн Рут Асенг Осеро
Последняя вспышка суданского штамма вируса была одной из худших, которые Уганда пережила за два десятилетия. В настоящее время вакцины против штамма не существует.
Вспышка началась в районе Мубенде в центральной части Уганды и распространилась на соседнюю Кассанду. Случаи также были зарегистрированы в столице Кампале. Два района были закрыты на несколько месяцев.
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