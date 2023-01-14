Вода из Фукусимы будет выпущена в океан в ближайшие несколько месяцев

Сброс более миллиона тонн воды с разрушенной АЭС "Фукусима-1" начнется весной или летом, заявило правительство Японии, сообщает Zakon.kz.

Решение принято более чем через два года после того, как правительство одобрило выпуск воды, которая будет обработана для удаления большинства радиоактивных материалов, передает TheGuardian.

Японские чиновники настаивают на том, что очищенная вода не будет представлять угрозы для здоровья людей или морской среды. Однако против решения бастуют местные рыбаки, считающие что это может убить рыбу, которую они ловят.

Прошло 12 лет с момента землетрясения магнитудой 9,0, которое вызвало огромное цунами, унесшее жизни более 18 000 человек на северо-восточном побережье Японии.

Волны цунами обрушились на АЭС "Фукусима-1", отключив резервное электроснабжение, вызвав расплавление трех реакторов и выброс большого количества радиации в атмосферу, что стало самой серьезной ядерной аварией со времен Чернобыльской аварии, произошедшей четверть века назад.

Новость по теме Крупнейшие техногенные катастрофы XXI века

Сточные воды на Фукусиме хранятся в более чем 1000 резервуарах, которые, по словам официальных лиц, должны быть удалены, чтобы станция могла быть выведена из эксплуатации – процесс, который, как ожидается, займет от 30 до 40 лет.